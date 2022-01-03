Переделку оружия законодательно запретят в России в 2022 году

Переделку оружия на территории страны запретят в этом году. Соответствующие изменения будут внесены в закон «Об оружии» 29 июня, как сообщают «РИА Новости».

Ранее законодательно переделка оружия не была запрещена, в нормативных документах не было такого термина. Теперь в законодательство введут его.

«Переделка оружия – замена или изменение формы и (или) размеров основных частей огнестрельного оружия либо деталей ударного и спускового механизмов оружия, замена или изменение частей списанного оружия, пневматического оружия, сигнального оружия, газового оружия или метательного стрелкового оружия, которые повлекли изменение технических характеристик оружия, учитываемых при сертификации оружия (обязательном подтверждении соответствия), уничтожение или изменение маркировочных обозначений, номера и (или) клейма оружия», – говорится в документе.

Именно этот документ, который и вводит термин, запретит саму переделку оружия.