«Передадим потомкам красивый лес»: Татарстан инициировал изменения в Лесной кодекс России

Инициированный Татарстаном законопроект «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ» позволит увеличить расчетную лесосеку, весной он будет рассмотрен в Государственной Думе России.

Законодательная инициатива позволит сохранить леса цветущими и красивыми, а не спелыми и перестойными. Об этом заявил сегодня журналистам министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров сразу после итогового заседания коллегии ведомства в Казани.

«Данный законопроект внесен в Правительственную комиссию Российской Федерации, ведутся редакционные работы, после чего он будет представлен на рассмотрение на весенней сессии Госдумы. Мы эту инициативу предложили три года назад, но плодотворная работа велась [в основном] в последний год. Есть крупные арендаторы и переработчики, которые вносили свои предложения и были не согласны с нами, но нас услышал Президент Татарстана [Рустам Минниханов]. Мы ездили в Минприроды, доказывали, и нас там услышали. Надеемся, что закон будет принят», — рассказал он.

Министр отметил, что самая главная составляющая законопроекта — экология. «Мы должны нашим потомкам передать леса свежими, цветущими и красивыми, а не спелыми и перестойными», — подчеркнул Кузюров.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ» разработан Минлесхозом Татарстана совместно с Департаментом государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Минприроды России. Он размещен на едином портале информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов общественного обсуждения (www.regulation.gov.ru).

«При утверждении данного законопроекта будет возможность реализации механизма последующего участия в аукционах специализированных учреждений, если в начальных аукционах малый и средний бизнес не захотел участвовать», — уточнил Равиль Кузюров.

В своем выступлении на коллегии спикер также отметил, что расчетная лесосека в 2022 году освоена в Татарстане в объеме 808 тыс. кубометров, этот показатель составляет около 36% и соответствует установленному индикатору. Обеспечение освоения установленного объема древесины имеет важное значение не только для экологии, но и для экономики, добавил министр.

Санитарные рубки в прошлом году проведены в регионе на площади более 10 тыс. гектаров, заготовлено 325 тыс. куб. метров ликвидной древесины. Объем заготовленной древесины для собственных нужд граждан составил 52 тыс. куб. метров, малым и средним бизнесом заготовлено 375 тыс., а арендаторами — 56 тыс. куб. метров.