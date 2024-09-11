Передачи ТНВ начали снимать в студии виртуальной реальности

На ТНВ начала работу виртуальная студия. Впервые из нее вышла в эфир программа «Татарлар». Все «декорации» — панорама Казани, земной шар, татарский орнамент, которые могли увидеть зрители, появились благодаря технологиям дополненной реальности, сообщает ТНВ.

«Если честно, пока страшновато, начинать всегда нелегко. Это все равно очень интересно, будет все очень красиво. Это все для наших зрителей. Понятно, что мы еще только учимся», — заявила ведущая программы «Татарлар» Эльвира Хуснутдинова.

Запись ведется на циклограмме — специальном фоне зеленого цвета. Затем к работе подключаются инженеры, дорабатывая картинку с помощью нейросети.

Площадь студии составляет 45 квадратных метров. Она оснащена тремя видеокамерами с дистанционным управлением, которыми может управлять один оператор. Рядом расположена аппаратная, где работают режиссеры и дизайнеры.

Комплекс работает на основе движка Unreal Engine, на котором сегодня сделано большинство компьютерных игр. Такая графика в том числе используется в голливудских фильмах.

Подобные студии уже работают на Первом канале в программе «Время» и на телеканале «Россия сегодня».

Таким образом ТНВ стал первым региональным телеканалом, применяющим подобные технологии. Две недели назад с экскурсией здесь побывали руководители СМИ — участники Форума национальных медиа.