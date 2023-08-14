Передача судостроительной корпорации ВТБ даст импульс для более эффективной работы

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) под управлением ВТБ станет более эффективной и постепенно должна выйти на безубыточность. По мнению председателя совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимира Гамзы, это произойдет, поскольку будет обеспечен «более строгий финансовый контроль расходования средств и контрактации, производственной эффективности».

В этой связи группе ВТБ предстоит решить целый ряд стратегических задач. Как сказал Владимир Гамза в интервью газете «Известия», речь идет о докапитализации ОСК, специальных программах финансирования, повышении уровня управления — как финансового, так и производственного и модернизации производства.

«ОСК — это огромная структура, имеющая подразделения по всей России. В компании работает порядка 95 тыс. человек. При этом ОСК осталась в каком-то смысле устаревшей структурой по качеству менеджмента, по скорости решений и так далее, а должна стать не просто базой для обеспечения растущего спроса на современные суда в стране, но и выходить на мировые рынки и быть там конкурентоспособной», — полагает эксперт.

Вместе с тем он отметил, что современное судостроение наряду с другими ключевыми секторами машиностроения и технологических производств — это и основа экономического суверенитета России, и база для международного развития. Более того, он убежден, что наша страна со временем должна стать экспортером современных судов. Это абсолютно реальная, выполнимая задача, считает Гамза. Но для этого нужна «серьезная перестройка и управления, и процесса внедрения технологических новаций, и финансового менеджмента».

Ранее Президент России Владимир Путин заявил о решении передать ОСК — крупнейшего судостроителя России — группе ВТБ. Акции компании (100% в госсобственности) будут переданы в доверительное управление ВТБ на пять лет. По словам вице-премьера — главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, этот шаг необходимо сделать, в частности, для привлечения внебюджетного финансирования. России предстоит серьезно нарастить мощности судостроения, убежден глава ВТБ Андрей Костин, который возглавит совет директоров корпорации ОСК.