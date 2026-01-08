Передача Кузнецова помогла «Салавату Юлаеву» обыграть «Автомобилист»

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на своем льду уверенно переиграл «Автомобилист» со счетом 4:1. Игра прошла на «Уфа-Арене».

Хозяева льда уверенно контролировали ход встречи. Голы в составе победителей забили Сергей Варлов, Артем Горшков, Джек Родевальд и Александр Жаровский. Свой вклад в победу внес и новичок команды Евгений Кузнецов, отдавший результативную передачу в первом же матче за новый клуб. Единственную шайбу в составе гостей забросил Роман Горбунов.

Для екатеринбургского «Автомобилиста» это поражение стало уже третьим подряд в чемпионате. В следующем туре «Салават Юлаев» 10 января примет на своем льду «Барыс». «Автомобилисту» же предстоит выездная встреча с тем же казахстанским клубом 12 января.