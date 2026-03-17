«Передача культурного кода»: как в Татарстане отметят 140-летие Габдуллы Тукая

В этом году в Татарстане отмечается 140-летие со дня рождения татарского поэта, публициста и литературного критика Габдуллы Тукая. По случаю этой знаменательной даты запланировано множество мероприятий. О ключевых событиях рассказала первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова на заседании Госсовета РТ. Подробнее – в материале «Татар-информа».





В селе Кырлай завершится реконструкция музейного комплекса

В Татарстане разработан план основных мероприятий по празднованию 140-летия со дня рождения Габдуллы Тукая, сообщила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

«Ключевая особенность утвержденного плана – стремление представить наследие поэта через все жанры искусства и вовлечь максимально широкую аудиторию, предлагая каждой целевой группе новые форматы знакомства с творчеством Тукая», – уточнила она.

По словам Адгамовой, каждый из разработанных проектов адресован своей целевой группе, но особый акцент сделан на работу с детьми и молодежью.

«Именно через новые форматы – цифровые технологии в театре, анимацию, цирковое переосмысление сказок, интерактивные музейные программы, массовые акции – мы можем обеспечить передачу культурного кода, сформировать устойчивый интерес к родному языку и литературе и сохранить идентичность татарского народа для будущих поколений», – подчеркнула она.

Кроме того, большая работа проводится по обновлению мемориальной инфраструктуры в местах, связанных с именем Тукая. Так, например, в Арском районе завершается реконструкция музейного комплекса в селе Кырлай.

«Создается новая экспозиция. Завершить работы планируется к 25 апреля», – заявила Адгамова.

Юлия Адгамова: «Именно через новые форматы – цифровые технологии в театре, анимацию, цирковое переосмысление сказок, интерактивные музейные программы, массовые акции – мы можем обеспечить передачу культурного кода»

В Татарстане создадут Сообщество музеев национальных литератур

Масштабную исследовательскую работу проводит Академия наук Татарстана. Так, Институт языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова создает шеститомное полное собрание сочинений Тукая на русском языке. Оно включает ранее не переводившиеся произведения.

Национальный музей вместе с Литературным музеем Габдуллы Тукая 13–15 апреля проведет Всероссийскую научную конференцию «Тукаевские чтения – 2026» по теме «Национальные литературные музеи в культурном пространстве».

«Ключевым вопросом конференции станет создание Сообщества музеев национальных литератур», – рассказала Адгамова.

Оно создается для того, чтобы обеспечить обмен опытом, запуск совместных выставочных и исследовательских проектов и продвижение литературного наследия народов России.

Всемирный конгресс татар с 15 по 17 апреля проведет Всероссийский форум «Туган тел». Его цель – повышение статуса учителей родных языков и литературы.

Литературный музей Габдуллы Тукая также разработал ежедневные экскурсии и музейные мероприятия

Школьники могут принять участие в литературном музейном конкурсе

Уникальный проект, не имеющий аналогов в России, – литературный музейный конкурс «В реликвиях душа Тукая». К участию приглашаются школьники 1–11 классов и студенты, сообщила первый заместитель министра культуры.

«Участники представляют новые произведения в жанре прозы или поэзии о мемориальных предметах Габдуллы Тукая из экспозиции Литературного музея», – пояснила она.

Литературный музей Габдуллы Тукая также разработал ежедневные экскурсии и музейные мероприятия. Для юных посетителей проводятся музейные праздники «Әлифба бәйрәме» и «В гостях у Шурале» с героями произведений Габдуллы Тукая.

Еще в январе в Казани запущен театрально-экскурсионный маршрут «Адреса души. Тукай». Проект включает специальную экскурсию по мемориальной коллекции в Литературном музее, гастрономическую часть с дегустацией любимых блюд поэта, пешеходную прогулку по Старо-Татарской слободе и набережной озера Кабан, а также просмотр мультимедийной программы в театре Тинчурина.

Спектакль «Тукай. Оркестр. Искусственный интеллект» покажут бесплатно

В музыкальном направлении особого внимания заслуживает спектакль Театра имени Карима Тинчурина «Тукай. Оркестр. Искусственный интеллект». Он представлен в формате музыкально-мультимедийного перформанса, сказала Адгамова.

«Постановка рассказывает о детстве и судьбе поэта через сочетание живого оркестрового звучания и анимационного фильма, созданного в том числе с применением технологий искусственного интеллекта», – заметила она.

В честь Всемирного дня театра 27 марта эту постановку можно будет посмотреть бесплатно при предъявлении цифрового ID в мессенджере MAX. Начало мероприятия – в 13 часов.

Завершается подготовка фильма «Архив Тукая»

Для детской аудитории студия «Татармультфильм» создает современный анимационный фильм хронометражем пять минут на татарском и русском языках «Туган тел» – «Родной язык».

В апреле завершится подготовка к выходу фильма «Архив Тукая» режиссера Рената Хабибуллина. «Картина представит широкому зрителю современное осмысление биографии и творческого наследия поэта», – отметила Адгамова.

На радиоканале «Китап» создаются аудиофонограммы и видеопостановки с чтением стихов Тукая голосами популярных артистов. Запущены циклы передач «Тукаевские чтения», «Тәртиптә – Тукай!».

ГТРК «Татарстан» создает серию роликов «Сказки Тукая», циклы телепередач «Жизнь поэта» и «Тукай-журналист», радиопрограммы на русском языке и для детской аудитории. Запланированы также трансляции радиоспектаклей.

Казанский государственный цирк еще в 2024 году представил первый национальный театрально-цирковой спектакль по произведениям Тукая

Спектакль «Мирас» покажут в Будапеште

Казанский государственный цирк еще в 2024 году представил первый национальный театрально-цирковой спектакль по произведениям Тукая. Эта работа заложила основу для более масштабного проекта, заявила Адгамова.

«Премьера спектакля «Мирас» – «Наследие» состоялась 12 июня прошлого года. Этот спектакль-фэнтези, впервые представляющий многовековую татарскую культуру через синтез циркового искусства, хореографии, вокала и современных спецэффектов, заслужил признание у зрителей. С успехом прошли гастроли в Белоруссии, и 20 апреля стартуют показы этого спектакля в Будапеште», – подчеркнула она.

Этот проект позволил увидеть знакомых с детства персонажей в новом, зрелищном воплощении, что особенно важно для сохранения интереса к национальной культуре у подрастающего поколения, заметила первый замминистра культуры.

Театр кукол «Экият» в течение всего сезона показывает спектакли «Су анасы» и готовит премьеру этого года – «Шурале»

Театр кукол «Экият» представит премьеру спектакля «Шурале»

Театры республики подошли к юбилею с репертуаром, сочетающим классические постановки и эксперименты с современными формами, рассказала Адгамова.

Так, Театр кукол «Экият» в течение всего сезона показывает спектакли «Су анасы» и готовит премьеру этого года – «Шурале».

Детская татарская театральная студия «Апуш» также представит премьерную постановку «Тукай. Прощение».

«Спектакль адресован подростковой аудитории и представляет взгляд на судьбу поэта глазами их сверстников, что способствует формированию личного, эмоционального отношения к наследию классика», – уточнила первый замминистра культуры.

Союзом писателей подготовлен сборник, включающий 30 произведений Тукая на языках народов Поволжья

Союз писателей Татарстана подготовил сборник из 30 произведений Тукая

Союз писателей Татарстана готовит антологию татарской поэзии с древних времен до наших дней. Последнее подобное издание выходило почти 35 лет назад, сообщила Адгамова.

Кроме того, Союзом писателей подготовлен сборник, включающий 30 произведений Тукая на языках народов Поволжья.

В январе стартовал масштабный проект «Читаем Тукая вместе». «Его цель – объединить жителей республики и соотечественников за рубежом в стремлении читать произведения поэта. Проект демонстрирует, что интерес к наследию Тукая сохраняется и растет», – подчеркнула первый замминистра культуры.

Запланирована также Всемирная образовательная акция «Татарча диктант». Она пройдет с 24 по 26 апреля. В первый день мероприятие состоится в образовательных учреждениях и библиотеках республики, а 26 апреля – на международных площадках в очном и онлайн-форматах.