Передача форварда УНИКСа попала в Топ-10 Лиги ВТБ

В традиционный Топ-10 лучших игровых моментов недели Единой лиги ВТБ попала передача 26-летнего игрока УНИКСа Марио Хезоньи.

Хорватский форвард Марио Хезонья в этом сезоне стал одним из самых ярких игроков не только Лиги ВТБ, но и Евролиги, не раз и не два попадая в разные хит-парады.

На этот раз эффектная передача Хезоньи из-за спины на Вячеслава Зайцева заняла пятое место в Топе-10 моментов недели Лиги ВТБ. Дело было в недавней встрече турнира УНИКС — «Калев» (65:51).

С восемью победами при одном поражении УНИКС возглавляет турнирную таблицу чемпионата Единой лиги ВТБ. Завтра в рамках регулярного чемпионата Евролиги казанцы в Москве сыграют с ЦСКА.