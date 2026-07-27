Перед зданием Академии наук Татарстана появится скульптурное панно

Скульптурное панно появится на подпорной стене напротив здания Академии наук Татарстана. Соответствующий конкурс эскизных проектов объявили в Министерстве культуры РТ.

Панно будет посвящено истории, науки и культуре Республики Татарстан. На выбор участникам конкурса предлагается шесть тематических направлений: гуманитарные и социально-экономические науки, математические и технические науки, естественные науки, медицинские и биологические науки, химия и химические технологии, сельскохозяйственные науки.

Одним из критериев оценки конкурсных работ будет «гармоничное сочетание с прилегающей территорией и окружающей средой».

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные скульпторы, которые имеют гражданство РФ и проживают на территории России.

Заявки принимаются до 20 августа. Конкурс проводится до 20 сентября 2026 года. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Министерства культуры РТ.