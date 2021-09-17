Перед выборами специальное обучение прошли 5,6 тыс. наблюдателей из Татарстана

Перед выборами в Госдуму РФ VIII созыва в Татарстане было обучено 5,6 тыс. общественных наблюдателей. Об этом в Едином информационном центре в Казани сообщил председатель исполнительного комитета татарстанского отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо.

«Проделана большая работа по подготовке наблюдателей. Мы совместно с Общественной палатой РТ подписали соглашение о сотрудничестве. Татарстанское отделение Ассоциации юристов России подключилось к этой работе, мы проводили обучение на протяжении полугода. Каждый месяц брали определенные муниципальные районы, где проводили обучение с нашими наблюдателями. В рамках образовательного курса подготовлено 5,6 тыс. наблюдателей. Они уже сегодня находятся на избирательных участках, осуществляют мониторинг за избирательным процессом. Мы сегодня с семи утра уже с ними вступили в контакт», – сказал он.

Спикер отметил, что общественные наблюдатели присылают информацию в ситуационный центр. Они сообщают, вовремя ли открылся избирательный участок, все ли участники избирательного процесса находятся на своих рабочих местах, как опломбированы избирательные урны. На эти и другие вопросы они дают ответы в специальных чек-листах.

На избирательных участках республики задействовано около 14 тыс. наблюдателей. Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня, 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане состоятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.