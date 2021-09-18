Перед выборами блогеры Татарстана встретились с экспертами Сирии и Германии

В Татарстане на выборах в Государственную Думу России задействовано более ста блогеров, которые осуществляют наблюдение за ходом голосования. Они прошли обучение, встречались с экспертами из Сирии и Германии. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал председатель комиссии Общественной палаты РТ по общественному контролю Артур Мустаев.

«Уже второй год подряд Татарстан привлекает блогеров в качестве наблюдателей. Этот опыт признан успешным в масштабах России, другие регионы начинают его перенимать. Также они встречались с иностранными экспертами из Сирии и Германии», — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что впервые в республике Общественной палатой РТ организована работа Центра общественного наблюдения за ходом голосования на выборах в Госудуму РФ. Круглосуточно на видеоэкранах проходит трансляция со всех избирательных участков республики. В работе центра принимают участие представители политических партий, члены Общественной палаты и общественных объединений, просто активные граждане.

«В муниципальных районах на избирательных участках находятся члены местных муниципальных общественных советов. Население республики может быть уверено в том, что Общественной палатой РТ организована в должной мере работа по организации общественного контроля за ходом голосования на выборах», — заключил Мустаев.

Центр общественного наблюдения Общественной палаты РТ находится в ИТ-парке. Его посетители эксперты из Германии и Сирии, а также представители ЦИК Казахстана. Сегодня в центре побывали более 70 человек.