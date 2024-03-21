Перед весенними каникулами автоинспекторы Казани напомнят о ПДД детям и родителям

Для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с 23 марта по 1 апреля в Казани будет проходить профилактическое мероприятие «Весенние каникулы», сообщили в городской Госавтоинспекции.

Во время акции автоинспекторы посетят образовательные учреждения, где пообщаются с детьми и родителями на собраниях, посвященных теме безопасного поведения на дороге.

Так, 20 марта на одном из родительских собраний, которое проводили в школе №43, выступил начальник ГИБДД Казани Эльнар Садриев. В своей речи он отметил, что за 2 последних месяца в столице Татарстана зарегистрировано уже 27 аварий с участием детей.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

«В этих авариях 29 детей получили травмы разной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост числа ДТП на 145% и числа пострадавших в них детей на 93%. При этом 14 детей травмы получили тяжелые, такие как ушибы и сотрясения головного мозга», – рассказал Садриев.

Он напомнил родителям, что важно обучать детей безопасному поведению на дороге, подавая соответствующий пример. Беседы с детьми и просто напоминания о ПДД должны происходить не от случая к случаю, а регулярно. Важно научить детей наблюдать, ориентироваться в обстановке на дороге и предвидеть опасность.