Перед Театром оперы и балета в Казани оборудовали островок безопасности для пешеходов

Фото: Прокуратура РТ

В центре Казани перед Театром оперы и балета на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса оборудовали островок безопасности для пешеходов.



Бетонные блоки ограждают участок перехода с двух сторон и призваны помочь пешеходам переждать поток машин, если они не успели перейти дорогу на зелёный свет.



Островок безопасности появился благодаря прокуратуре Вахитовского района Казани. Иск надзорного ведомства рассмотрел суд, он же решил его удовлетворить.