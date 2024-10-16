news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 16 октября 2024 09:38

Перед Театром оперы и балета в Казани оборудовали островок безопасности для пешеходов

Скопировать ссылку
Перед Театром оперы и балета в Казани оборудовали островок безопасности для пешеходов
Фото: Прокуратура РТ

В центре Казани перед Театром оперы и балета на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса оборудовали островок безопасности для пешеходов.

Бетонные блоки ограждают участок перехода с двух сторон и призваны помочь пешеходам переждать поток машин, если они не успели перейти дорогу на зелёный свет.

Островок безопасности появился благодаря прокуратуре Вахитовского района Казани. Иск надзорного ведомства рассмотрел суд, он же решил его удовлетворить.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100