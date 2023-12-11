Перед судом в Татарстане предстанет группа наркозакладчиков из Саратова

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу в отношении троих жителей Саратова. Они обвиняются в совершении 35 эпизодов преступлений, предусмотренных статьей «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, 13 декабря 2022 года обвиняемые, действуя в сговоре с неустановленным лицом, приобрели в интернете более 450 граммов наркотиков, которые затем разместили в 34 тайниках на территории Альметьевска. В тот же день парней поймали полицейские.

Уголовное дело направлено в Альметьевский городской суд для рассмотрения по существу. В свою очередь дело в отношении неустановленного соучастника выделено в отдельное производство.