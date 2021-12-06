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Ру Тат
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Происшествия
6 декабря 2021  16:55
Павел Климчак

Перед судом в РТ предстанет женщина, которая задолжала сыну 1,2 млн рублей алиментов

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По материалам дела, с декабря 2012 года 36-летняя женщина не выплачивала средства на содержание несовершеннолетнего сына. Ее уже привлекали за это к административной и уголовной ответственности.

Общий долг превысил 1,2 млн рублей. Возбудили уголовное дело по статье «Неуплата алиментов». Свою вину женщина полностью признало.

Уголовное дело направили в Кукморский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#неуплата алиментов #мать-алиментщица
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