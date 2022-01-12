Перед судом в РТ предстанет директор лагеря, в котором мальчик выпал из окна 5 этажа

На 49-летнего директора ООО Центр Развития «Инженеры будущего+» завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как полагает следствие, 1 июля прошлого года в детском лагере в поселке Петровский Лаишевского района 10-летний мальчик во время игры в прятки залез на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна. Сетка не выдержала веса ребенка, в результате чего он упал из окна с высоты пятого этажа.

Ребенок получил многочисленные переломы и ушибы. Причастность к совершению преступления директор лагеря полностью признала. Она находится под подпиской о невыезде. Следователи передали дело в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в детском лагере в Татарстане ребенок выпал из окна пятого этажа.