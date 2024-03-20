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Перед судом в Казани предстанут черные обнальщики, незаконно обогатившиеся на 55 млн руб.
Группа из восьми казанцев предстанет перед судом по обвинению в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
По версии следователей, с 2019-го по 2022 год казанцы, используя реквизиты 19 организаций, занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и обналичиванием денег в обход официальных банковских структур и государственного контроля.
В результате злоумышленники извлекли доход на сумму более 54 млн рублей.
Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Татарстан.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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