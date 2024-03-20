Перед судом в Казани предстанут черные обнальщики, незаконно обогатившиеся на 55 млн руб.

Группа из восьми казанцев предстанет перед судом по обвинению в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

По версии следователей, с 2019-го по 2022 год казанцы, используя реквизиты 19 организаций, занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и обналичиванием денег в обход официальных банковских структур и государственного контроля.

В результате злоумышленники извлекли доход на сумму более 54 млн рублей.

Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Татарстан.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.