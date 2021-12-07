Перед судом предстанут трое казанцев, которые изготовили 23 кг наркотиков в гараже

По версии следствия, трое жителей Казани изготавливали наркотики в гаражном комплексе на улице Адоратского. Оперативники задержали всех участников наркогруппы, во время обыска они обнаружили в гараже более 23 килограммов наркотиков, которые мужчины приготовили для дальнейшей продажи.

Возбудили уголовные дела по статьям «Незаконное производство наркотиков организованной группой в особо крупном размере», а также «Покушение на сбыт наркотиков организованной группой в особо крупном размере».

Свою вину задержанные признали частично, их заключили под стражу. В скором времени уголовное дело направят в Верховный суд РТ для дальнейшего рассмотрения. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.