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Ру Тат
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Происшествия
7 декабря 2021  18:50
Павел Климчак

Перед судом предстанут трое казанцев, которые изготовили 23 кг наркотиков в гараже

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По версии следствия, трое жителей Казани изготавливали наркотики в гаражном комплексе на улице Адоратского. Оперативники задержали всех участников наркогруппы, во время обыска они обнаружили в гараже более 23 килограммов наркотиков, которые мужчины приготовили для дальнейшей продажи.

Возбудили уголовные дела по статьям «Незаконное производство наркотиков организованной группой в особо крупном размере», а также «Покушение на сбыт наркотиков организованной группой в особо крупном размере».

Свою вину задержанные признали частично, их заключили под стражу. В скором времени уголовное дело направят в Верховный суд РТ для дальнейшего рассмотрения. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#Прокуратура #наркотики #покушение на сбыт наркотиков #изготовление наркотиков #гараж
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