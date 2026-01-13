news_header_top
Происшествия 13 января 2026 17:01

Перед судом предстанут пятеро казанцев, обналичивших 6 миллиардов рублей

Пятеро жителей Казани предстанут перед судом за обналичивание 6 миллиардов рублей. Об этом сообщает МВД по Республике Татарстан.

Глава коммерческой фирмы в 2024 году организовал преступную группу, участники которой занимались обналом. За время работы они обналичили свыше 6 миллиардов рублей, их незаконная прибыль превысила 570 миллионов рублей.

Помимо этого, в период с 2017-го по 2019 год руководитель фирмы уклонился от уплаты налогов на более чем 67 миллионов рублей, а в 2019-2021 годах переводил денежные средств на основании поддельных распоряжений.

Казанцев обвиняют в уклонении от уплаты налогов, неправомерном обороте платежных средств, незаконной банковской деятельности, а также в организации ОПГ. За время следствия они возместили лишь 1,9 млн. рублей.

