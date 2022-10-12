Перед судом предстанут фермеры из РТ, которых обвиняют в аферах с грантами на 32 млн

Прокуратура РТ утвердила обвинительно заключение по уголовному делу, которое возбудили на семерых жителей республики от 37 до 72 лет – фермеров и руководителей фирм – за мошенничество и подделку документов.

По версии следствия, в 2015-2021 годах они подделывали и представляли в региональный Минсельхоз документы, которые подтверждали обоснованность использования выделенных грантов на развитие крестьянско-фермерских хозяйств.

Кроме того, в августе-сентябре 2019 года один из фермеров купил автомобиль, который затем без оформления продал третьему лицу. Тем самым он легализовал раннее похищенные из бюджета деньги на сумму более 3,5 миллиона рублей.

Общий ущерб бюджету республики составил более 32 миллионов рублей. Свою вину татарстанцы не признали. они находятся под подпиской о невыезде.

На их имущество стоимостью более 34 миллионов рублей наложили арест. В скором времени уголовное дело направят в Вахитовский районный суд Казани, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.