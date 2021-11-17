Перед судом предстанут двое жителей РТ, незаконно выловивших рыбу на 375 тысяч рублей

По версии дознания, в августе этого года двое жителей Елабужского района установили рыболовную сеть в реке Каме около поселка Покровское. Таким образом они незаконно выловили 248 рыб различных видов: стерлядь, жерех, лещ, густера, сом, язь. Этим они принесли ущерб водным биоресурсам на сумму более 375 тысяч рублей.

У мужчин изъяли их лодку, мотор к ней, а также рыболовную сеть. Возбудили уголовное дело по статье «Незаконный вылов рыбы, причинивший особо крупный ущерб». Свою вину рыбаки признали, однако ущерб не возместили. В связи с этим принято решение арестовать машину одного из мужчин в целях возмещения ущерба.

Уголовное дело направили в Елабужский городской суд для рассмотрения по существу.