Перед судом предстанут двое казанцев, которые пытались продать 3 кг наркотиков

По версии следствия, двое жителей Казани – 29-летняя женщина и 30-летний мужчина – вместе с пока неустановленными лицами купили более 3 килограммов наркотиков для того, чтобы в дальнейшем продать их.

Часть психотропных веществ они поместили в закладки в Высокогорском и Пестречинском районах, а оставшуюся часть – хранили дома в поселке Самосырово, в автомобиле и носили при себе.

В апреле прошлого года полицейские задержали их, наркотики изъяли. Женщина признала свою вину, а мужчина начал отрицать свою причастность. Уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков» направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Уголовное дело на неустановленных лиц выделено в отдельное производство, как сообщила врио старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.