Перед судом предстанут двое челнинцев, организовавших игорный дом

В Набережных Челнах будут судить местных жителей, которые организовали подпольное казино, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, один из мужчин с целью проведения азартных игр арендовал помещение в здании по проспекту Хасана Туфана, введя при этом в заблуждение относительно истинных намерений собственника помещения.

Кроме того, он приобрел необходимую оргтехнику, в том числе лица 32 системных блоков и комплектующие к ним, 32 монитора, а также 10 игровых автоматов. А второй обвиняемый выполнял роль администратора в незаконном заведении.