Перед судом предстанут девять казанцев, передававших взятки в военкомат от призывников

Как полагают следователи, в 2014-2020 годах девять жителей Казани передавали врачам военкомата Ново-Савиновского и Авиастроительного районов взятки от призывников от 80 до 260 тысяч рублей, чтобы поставить им диагноз, из-за которого они не будут проходить службу.

Всего установлено 27 эпизодов посредничества, общая сумма всех взяток составила более 4,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье за посредничество во взятке, все обвиняемые признали свою причастность к преступлению. В скором времени они предстанут перед судом.

Кроме того, в скором времени также направят дела трех медработников, которые непосредственно получали взятки. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.