Перед судом предстанет жительница РТ, по вине которой ребенок выпал из окна пятого этажа

Жительница Бугульмы предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в июле 26-летняя женщина находилась дома с 3-летним сыном. В какой-то момент женщина оставила ребенка одного смотреть телевизор. Оставшись без присмотра, мальчик забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна, которая не выдержала его веса.

В результате падения с высоты пятого этажа малыш получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд.