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Перед судом предстанет жительница РТ, по вине которой ребенок выпал из окна пятого этажа
Жительница Бугульмы предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, в июле 26-летняя женщина находилась дома с 3-летним сыном. В какой-то момент женщина оставила ребенка одного смотреть телевизор. Оставшись без присмотра, мальчик забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна, которая не выдержала его веса.
В результате падения с высоты пятого этажа малыш получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
Следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд.
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