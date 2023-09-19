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Перед судом предстанет житель Зеленодольска, который ногой ударил росгвардейца
Зеленодольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летнего местного жителя. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следствия, ночью 25 марта пьяный мужчина устроил дебош в кафе на улице Татарстан в Зеленодольске. На место прибыли сотрудники Росгвардии и попытались успокоить местного жителя. В ответ на это мужчина ударил одного из стражей порядка ногой в грудь.
Свою вину мужчина не признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу.
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