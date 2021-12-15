Перед судом предстанет житель Забайкалья, которого поймали в РТ с 4 кг наркотиков

По версии следствия, 32-летний житель Забайкальского края забрал из тайника в Московской области наркотики общей массой 3,9 кг, после чего поехал в Казань, чтобы в дальнейшем продавать там психотропные вещества.

Однако 3 августа его задержали автоинспекторы на посту ДПС «Малиновка». Во время досмотра авто стражи порядка нашли наркотики.

Возбуждено уголовное дело по статье за покушение на сбыт наркотиков. Уголовное дело направили в Верхнеуслонский районный суд Татарстана для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.