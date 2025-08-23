Перед судом предстанет житель Татарстана, ударивший приятеля ножом в грудь

Житель села Высокая Гора обвиняется в убийстве знакомого, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 25 апреля 2025 года неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 58-летний мужчина распивал у себя дома спиртные напитки с 44-летним мужчиной без определенного места жительства.

В какой-то момент между ними произошел конфликт, в результате которого мужчина ударил гостя ножом в грудь. 44-летний потерпевший скончался на месте.

В отношении татарстанца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.