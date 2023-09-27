Перед судом предстанет житель РТ за производство и продажу стеклоомывайки с метанолом

Татарстанец предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте ядовитых веществ и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

По версии следствия, в 2022 году 63-летний челнинец организовал незаконное производство и сбыт фальсифицированной стеклоомывающей жидкости из метилового спирта.

Для этого он арендовал нежилое помещение с земельным участком в одном из сел Тукаевского района, приобрел метиловый спирт, а также различные емкости для производства и розлива, этикетки, красители и иные предметы.

Незаконную деятельность удалось обнаружить в феврале 2023 года.

Свою вину мужчина признал. Следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд.