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Перед судом предстанет житель РТ за производство и продажу стеклоомывайки с метанолом
Татарстанец предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте ядовитых веществ и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.
По версии следствия, в 2022 году 63-летний челнинец организовал незаконное производство и сбыт фальсифицированной стеклоомывающей жидкости из метилового спирта.
Для этого он арендовал нежилое помещение с земельным участком в одном из сел Тукаевского района, приобрел метиловый спирт, а также различные емкости для производства и розлива, этикетки, красители и иные предметы.
Незаконную деятельность удалось обнаружить в феврале 2023 года.
Свою вину мужчина признал. Следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд.
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