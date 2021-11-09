Перед судом предстанет житель Петербурга, который переправлял в Казань фальшивые деньги

По версии следствия, в прошлом году 29-летний житель Санкт-Петербурга сбыл 15 поддельных купюр, отправив их по почте в Казань и Ижевск. Было возбуждено уголовное дело за сбыт фальшивых денег.

В феврале этого года оперативники задержали мужчину. В его квартирах нашли еще две фальшивые купюры. Свою вину мужчина признал, сейчас он находится под домашним арестом. В скором времени уголовное дело направят в Невский районный суд Петербурга для дальнейшего рассмотрения.