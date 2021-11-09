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Происшествия
9 ноября 2021  15:27
Павел Климчак

Перед судом предстанет житель Петербурга, который переправлял в Казань фальшивые деньги

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По версии следствия, в прошлом году 29-летний житель Санкт-Петербурга сбыл 15 поддельных купюр, отправив их по почте в Казань и Ижевск. Было возбуждено уголовное дело за сбыт фальшивых денег.

В феврале этого года оперативники задержали мужчину. В его квартирах нашли еще две фальшивые купюры. Свою вину мужчина признал, сейчас он находится под домашним арестом. В скором времени уголовное дело направят в Невский районный суд Петербурга для дальнейшего рассмотрения.

#Санкт-Петербург #сбыт фальшивых денег
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