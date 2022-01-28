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Ру Тат
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Происшествия
28 января 2022  16:33
Павел Климчак

Перед судом предстанет житель Пензенской области, который вез в Казань 3 кг «синтетики»

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Как полагает следствие, в мае прошлого года 42-летний житель Пензенской области устроился оптовым курьером наркотиков. Вскоре ему предстояло забрать 3 килограмма синтетического наркотика, которые были спрятаны в лесу во Владимирской области.

Забрав «синтетику», мужчина направился на автомобиле в Казань. На посту «Малиновка» сотрудники полиции обнаружили наркотики и задержали курьера.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Свою вину задержанный частично признал, сейчас он находится под стражей.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, уголовное дело направлено в Верхнеуслонский районный суд Татарстана.

#покушение на сбыт наркотиков #синтетические наркотики #наркокурьер
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