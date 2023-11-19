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Перед судом предстанет житель Елабуги, избивший до смерти собственную мать
Перед судом предстанет 48-летний житель Елабуги, который до смерти избил свою мать. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, в начале сентября мужчина распивал спиртные напитки в квартире одного из домов по улице Марджани города Елабуги с 68-летней матерью. В какой-то момент родственники поругались, после чего сын нанес матери множественные удары кулаками по различным частям тела. В дальнейшем, в результате полученных травм, женщина скончалась.
Следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд.
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