Перед судом предстанет владелец лодки, наехавший летом на купающуюся женщину в РТ

Перед судом предстанет владелец лодки, наехавший летом на купающуюся в Волге женщину в Зеленодольском районе Татарстана.

По информации пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры, владельца лодки обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Речь идет о происшествии в июле 2025 года, случившемся недалеко от поселка Октябрьский, когда мужчина вел свое маломерное судно с небезопасной скоростью и не следил за обстановкой вокруг. Он наехал на 54-летнюю женщину, она получила тяжелые травмы.