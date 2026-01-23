news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 23 января 2026 11:04

Перед судом предстанет владелец лодки, наехавший летом на купающуюся женщину в РТ

Читайте нас в
Телеграм

Перед судом предстанет владелец лодки, наехавший летом на купающуюся в Волге женщину в Зеленодольском районе Татарстана.

По информации пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры, владельца лодки обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Речь идет о происшествии в июле 2025 года, случившемся недалеко от поселка Октябрьский, когда мужчина вел свое маломерное судно с небезопасной скоростью и не следил за обстановкой вокруг. Он наехал на 54-летнюю женщину, она получила тяжелые травмы.

#зеленодольск #суд #лодка
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Наиля Зиннатуллина вышла замуж за Тимура Нагуманова

Наиля Зиннатуллина вышла замуж за Тимура Нагуманова

22 января 2026
Алексей Песошин провел заседание Попечительского совета КНИТУ-КАИ

Алексей Песошин провел заседание Попечительского совета КНИТУ-КАИ

22 января 2026