Перед судом предстанет телефонный мошенник, который обманывал пожилых жителей Татарстана

По версии следствия, в ноябре прошлого года 33-летний безработный житель Тамбова позвонил с чужого телефона 75-летней жительнице Балтасинского района РТ. Он представился сотрудником полиции и рассказал ей, что ее сын стал виновником смертельного ДТП.

Чтобы избежать уголовной ответственности, мошенник потребовал перевести ему на счет 100 тысяч рублей. В итоге пенсионерка отдала ему все деньги, что были у нее на руках, – 26 тысяч рублей.

Аналогичным способом мужчина пытался обмануть другого пенсионера, потребовав у того 150 тысяч рублей, однако на этот раз пожилой человек оказался внимательнее. Пенсионер связался с сыном после разговора с мошенником и узнал, что с ним все в порядке. После этого он обратился в полицию.

На афериста возбудили уголовное дело за мошенничество и покушение на него. Свою вину он признал, но ущерб не возместил. Уголовное дело направили в Балтасинский районный суд, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.