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Ру Тат
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Происшествия
29 сентября 2022  11:01
Павел Климчак

Перед судом предстанет татарстанец, закидавший камнями чужой автомобиль

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По версии следствия, в июне этого года 32-летний житель Арского района повздорил с другим местным жителем. Затем ночью он пришел к дому обидчика в селе Старый Кушкет и закидал его автомобиль камнями.

На него возбудили уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущество. Свою вину мужчина признал и возместил ущерб в 9 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в Балтасинский районный суд для дальнейшего рассмотрения, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#Прокуратура
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