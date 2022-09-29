Перед судом предстанет татарстанец, закидавший камнями чужой автомобиль

По версии следствия, в июне этого года 32-летний житель Арского района повздорил с другим местным жителем. Затем ночью он пришел к дому обидчика в селе Старый Кушкет и закидал его автомобиль камнями.

На него возбудили уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущество. Свою вину мужчина признал и возместил ущерб в 9 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в Балтасинский районный суд для дальнейшего рассмотрения, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.