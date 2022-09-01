Перед судом предстанет татарстанец, задолжавший почти миллион рублей по алиментам

По версии следствия, с ноября 2016 года житель Менделеевского района обязан был выплачивать треть своего дохода на содержание несовершеннолетних сына и дочери. Однако в какой-то момент он стал уклоняться от алиментов.

Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за уклонение от алиментов. Теперь на него завели уголовное дело по аналогичной статье.

Свою вину мужчина признал. Дело направили в Менделеевский районный суд, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.