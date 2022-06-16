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Ру Тат
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Происшествия
16 июня 2022  10:57
Павел Климчак

Перед судом предстанет татарстанец, задолжавший алименты на 800 тысяч рублей

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По решению суда 44-летний житель Балтасинского района обязан был выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына. Однако с марта по апрель этого года он не стал переводить деньги на содержание ребенка.

Стоит отметить, что раньше его уже привлекали к административной ответственности за невыплату алиментов. В этот раз на него возбудили уголовное дело по аналогичной статье. Его общий долг составил более 800 тысяч рублей.

Свою вину он признал, однако ущерб не возместил. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направили в Балтасинский районный суд, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#алименты
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