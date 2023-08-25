Перед судом предстанет татарстанец, задолжавший 1,3 млн рублей по алиментам

Прокуратура Кукморского района утвердила обвинительный акт в отношении 38-летнего местного жителя, который задолжал 1,3 млн рублей по алиментам. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В июне 2014 года суд обязал мужчину выплачивать алименты на содержание своего 11-летнего сына. Несмотря на привлечение к административной и уголовной ответственности, с февраля по июнь 2023 года родитель должных выводов для себя не сделал.

Общая сумма задолженности составила более 1,3 млн рублей.

Свою вину 38-летний житель Кукморского района признал. Уголовное дело о неуплате средств на содержание несовершеннолетних детей передано в суд для рассмотрения по существу.