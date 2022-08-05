Перед судом предстанет татарстанец за мошенничество на 74 миллиона рублей

По версии следствия, 31-летний татарстанец по предварительному сговору с неустановленными лицами обратился в один из банков, желая получить кредит. Сотрудникам банка он предоставил документы с ложной информацией о его платежеспособности, а для того, чтобы снизить процент по договору, также пообещал представить в залог квартиру и машину. Однако в действительности ни того, ни другого у него не было.

Банк выдал мужчине кредит на 60 миллионов рублей – тот даже не намеревался его возвращать.

Кроме того, татарстанец под предлогом посредничества во время купли-продажи земельных участков похитил деньги граждан на сумму более 14 миллионов рублей.

На него возбудили уголовные дела по статьям за мошенничество в сфере кредитования и в особо крупном размере. Материалы дела направлены в Советский районный суд Казани. Об этом сообщила и.о. старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.