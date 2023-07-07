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Перед судом предстанет татарстанец за изнасилование, совершенное 25 лет назад
В Татарстане будут судить 46-летнего нижнекамца, который 25 лет назад изнасиловал девушку, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, в августе 1998 года мужчина и его знакомый в деревне Тойгузино совершили групповое изнасилование 21-летней местной жительницы.
При проведенном ранее расследовании была установлена причастность лишь одного из них.
Однако, проведенный анализ материалов уголовного дела, имеющаяся оперативная информация и последующая генетическая экспертиза позволили установить местонахождение второго соучастника и привлечь его к ответственности.
Причастность к совершению преступления обвиняемый не признал.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
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