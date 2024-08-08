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Перед судом предстанет татарстанец, который в поезде напал на иностранца
В Татарстане утвердили обвинительное заключение в отношении жителя Зеленодольска. Его обвиняют в хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба Татарской транспортной прокуратуры.
По версии следствия, в мае 2024 года в вагоне пригородного поезда молодой человек напал на иностранного туриста, используя перцовый газ из аэрозольного баллончика. Он распылил его в лицо жертвы, а затем нанес несколько ударов кулаками по голове потерпевшего. В результате действий хулигана пострадали и другие пассажиры. Сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя.
Скоро уголовное дело рассмотрят в Зеленодольском городском суде.
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