Перед судом предстанет татарстанец, который в поезде напал на иностранца

В Татарстане утвердили обвинительное заключение в отношении жителя Зеленодольска. Его обвиняют в хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба Татарской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в мае 2024 года в вагоне пригородного поезда молодой человек напал на иностранного туриста, используя перцовый газ из аэрозольного баллончика. Он распылил его в лицо жертвы, а затем нанес несколько ударов кулаками по голове потерпевшего. В результате действий хулигана пострадали и другие пассажиры. Сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя.

Скоро уголовное дело рассмотрят в Зеленодольском городском суде.