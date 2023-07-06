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Перед судом предстанет татарстанец, который после ссоры насмерть забил подругу
В Татарстане перед судом предстанет 53-летний житель Агрызского района, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, в мае 2023 года ночью в деревне Уразаево мужчина распивал спиртное со своей сожительницей. В какой-то момент они поссорились, и он не менее 26 раз ударил 52-летнюю женщину руками и ногами. Женщина скончалась от полученных травм.
Свою причастность к совершению преступления мужчина признает, сейчас он находится под стражей.
Дело передано на рассмотрение в суд.
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