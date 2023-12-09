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Происшествия 9 декабря 2023 12:16

Перед судом предстанет татарстанец, который насмерть забил коллегу за украденные деньги

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Перед судом предстанет татарстанец, который нанес человеку смертельные травмы, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, 37-летний мужчина вместе с 42-летним коллегой были наняты ремонтировать здание агрофирмы в Муслюмовском районе, там же они и жили.

В июне строитель помоложе узнал, что второй мужчина украл у него деньги, которые они заработали, и избил его.

Несмотря на тяжелые травмы, мужчина не обратился к врачам и продолжил работать. В результате он скончался от черепно-мозговой травмы.

#Убийство
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