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Перед судом предстанет татарстанец, который насмерть забил коллегу за украденные деньги
Перед судом предстанет татарстанец, который нанес человеку смертельные травмы, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, 37-летний мужчина вместе с 42-летним коллегой были наняты ремонтировать здание агрофирмы в Муслюмовском районе, там же они и жили.
В июне строитель помоложе узнал, что второй мужчина украл у него деньги, которые они заработали, и избил его.
Несмотря на тяжелые травмы, мужчина не обратился к врачам и продолжил работать. В результате он скончался от черепно-мозговой травмы.
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