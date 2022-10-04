Перед судом предстанет татарстанец, избивший до смерти жену на глазах у сына

По версии следствия, вечером 1 июля 34-летний житель Мамадыша, будучи пьяным, начал угрожать убийством 46-летней супруге. После этого он избил ее ремнем с металлической пряжкой и рукояткой кухонного ножа – все это мужчина делал на глазах 14-летнего сына. На следующее утро женщина скончалась.

Кроме того, дома у мамадышца нашли дренажный насос, который он украл из районной больницы в апреле 2018 года. На мужчину возбудили уголовное дело за угрозу убийством, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, и кражу.

Свою причастность к преступлению он признал, его арестовали. Материалы дела направили в суд, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.