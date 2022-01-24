Перед судом предстанет прораб, по вине которого рабочий сломал спину на стройке в РТ

Как полагает следствие, инцидент произошел летом прошлого года во время ремонтных работ на трассе Казань – Ульяновск. 43-летний прораб ООО «ДСК» допустил к стройке рабочего, у которого не было соответсвующей квалифакации. Кроме того, его не обеспечели средствами защиты.

В результате раобчий, потеряв равновесие, упал с высоты более трех метров. Он получил перелом позвоночника. На прораба возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на строительных работах».

От дачи показаний мужчина отказался. Уголовное дело направили в суд, как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.