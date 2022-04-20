Перед судом предстанет пилот вертолета, при крушении которого погиб Айрат Хайруллин

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ завершило расследование уголовного дела, которое было возбуждено на 66-летнего пилота, допустившего авиакатастрофу с вертолетом BELL-407 в Татарстане, в результате которой погиб депутат Айрат Хайруллин. Дело возбуждено по статье за нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как установило следствие, 7 февраля 2020 года пилот во время управления вертолетом проигнорировал опасные погодные условия и решил продолжить запланированный маршрут. После во время снижения вертолета он потерял пространественную ориентировку, упустил контроль за высотой, и вертолет упал на лед Куйбышевского водохранилища.

Фото: Центральное МСУТ СКР

Полет должен был пройти по маршруту от села Левашово Алексеевского района до Лаишево над акваторией Камы. Сам вертолет в результате катастрофы был полностью разрушен, ущерб компании АО «Эдельвейс Корпорейшен» составил более 125 миллионов рублей.

Следователи провели ряд необходимых экспертиз и собрали необходимую доказательную базу. Обвиняемый дал признательные показания.

Уголовное дело направлено в Лаишевский районный суд Татарстана для дальнейшего рассмотрения. В скором времени перед судом предстанет сам пилот. Об этом сообщил старший помощник руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Дмитрий Захаров.

Как сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, Татарский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу.

Ранее «Татар-информ» сообщал о страшной авиакатастрофе, в результате которой погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. В день крушения вертолета было возбуждено уголовное дело, также Межгосударственный авиационный комитет начал расследование случившегося.