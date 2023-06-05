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Перед судом предстанет нижнекамец, который нанес 42 удара ножом приятелю
Зампрокурора РТ Ильнур Ибрагимов утвердил обвинительное заключение в отножении 43-летнего жителя Нижнекамска, обвиняемого в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Обвинительное заключение подписала Юлия Наумова, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следователей, в ноябре 2022 года мужчина выпивал в компании двоих приятелей в квартире дома на улице Вокзальная. Во время застолья он поссорился с 52-летним собутыльником, схватил нож и нанес ему не менее 42 ударов. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
Свою вину обвиняемый не признает, он заключен под стражу. Дело направлено на рассмотрение в Верховный суд РТ.
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