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Происшествия
8 апреля 2022  15:15
Павел Климчак

Перед судом предстанет молодой челнинец, два года уклонявшийся от призыва в армию

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Следственный комитет завершил расследование дела, которое было возбуждено на 22-летнего жителя Челнов по статье «Уклонение от призыва на военную службу».

По версии следствия, в 2020 году молодого человека должны были призвать на службу в армию. Однако тот, получив соответствующие повестки, не появлялся в военкомате.

Причастность к преступлению молодой человек признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. В скором времени он должен предстать перед судом. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#призывники-уклонисты
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