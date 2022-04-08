Перед судом предстанет молодой челнинец, два года уклонявшийся от призыва в армию

Следственный комитет завершил расследование дела, которое было возбуждено на 22-летнего жителя Челнов по статье «Уклонение от призыва на военную службу».

По версии следствия, в 2020 году молодого человека должны были призвать на службу в армию. Однако тот, получив соответствующие повестки, не появлялся в военкомате.

Причастность к преступлению молодой человек признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. В скором времени он должен предстать перед судом. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.