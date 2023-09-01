Перед судом предстанет лжепродавец автозапчастей, который обманул татарстанцев

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Московской области, который обманул татарстанцев при продаже автозапчастей. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, в период с марта 2021 года по декабрь 2022 года мужчина размещал в интернете ложные объявления о продаже автомобильных запчастей. Получив от покупателей предоплату, он присваивал деньги и переставал выходить на связь.

Жертвами мошенника стали 93 человека из 35 субъектов России. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 1,8 млн рублей.

Отмечается, что свою вину мужчина признал и вернул часть похищенных средств. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.