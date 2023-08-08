Перед судом предстанет курьер, который забрал у обманутых казанцев около 600 тысяч рублей

В Казани перед судом предстанет 31-летний мужчина, обвиняемый в мошенничестве и в покушении на мошенничество, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, в апреле этого года мужчина откликнулся в мессенджере на объявление с предложением работы курьером мошенников по преступной схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Мужчина лично или через таксистов забирал у граждан полученные обманом деньги, часть средств оставлял себе, а остальное переводил на банковский счет организаторов.

Всего злоумышленники обманули 5 пожилых казанцев, похитив у них больше 600 тысяч рублей.

Когда курьер забирал деньги у очередной жертвы, его задержала полиция.

Уголовное дело направлено в Авиастроительный районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Курьеру грозит до 5 лет лишения свободы.