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Перед судом предстанет казанец, насильно удерживавший фельдшеров скорой
Житель Казани окажется на скамье подсудимых по обвинению в незаконном лишении свободы. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, вечером 30 мая супруга 39-летнего обвиняемого вызвала бригаду скорой помощи. После проведенного обследования от госпитализации она отказалась, в связи с чем фельдшеры собрались уходить. Однако обвиняемый закрыл дверь квартиры на ключ и не выпускал медицинских работников, пока они не позвонили коллегам. Те в свою очередь обратились в полицию.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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