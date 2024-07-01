Перед судом предстанет казанец, насильно удерживавший фельдшеров скорой

Житель Казани окажется на скамье подсудимых по обвинению в незаконном лишении свободы. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, вечером 30 мая супруга 39-летнего обвиняемого вызвала бригаду скорой помощи. После проведенного обследования от госпитализации она отказалась, в связи с чем фельдшеры собрались уходить. Однако обвиняемый закрыл дверь квартиры на ключ и не выпускал медицинских работников, пока они не позвонили коллегам. Те в свою очередь обратились в полицию.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.